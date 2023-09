Skateboard: assessore Roma, 'Ostia teatro di evento mondiale'

"Abbiamo fortemente voluto che la tappa del Worldskate Park Tour si svolgesse per la prima volta a Ostia. Per una settimana, dall'1 all'8 ottobre, il mare di Roma sarà teatro di un grande evento sportivo internazionale con gli skater più forti del mondo che si sfideranno sulle rampe dello skatepark di Ostia per conquistare punti preziosi alla qualificazione olimpica di Parigi 2024". Così in una nota l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"Uno spettacolo unico e totalmente gratuito dove a fare da protagonisti saranno 214 atleti, 82 donne e 132 uomini - spiega - provenienti da 38 Paesi e dai 5 continenti. Dopo i campionati italiani di ciclocross e la tappa finale del Giro d'Italia, un altro appuntamento sportivo di livello assoluto per Ostia - conclude Onorato - che vogliamo rendere sempre più centrale nella programmazione degli eventi capitolini al fine di creare anche per questa parte importantissima del territorio romano più lavoro, più visibilità e più turismo".



