Al via dal 23 settembre il secondo "Festival della Tuscia"

Nato da un'idea del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi la rassegna di musica, teatro e letteratura propone al pubblico un cartellone ricco di grandi personaggi come il regista Pupi Avati, lo scultore Ettore marinelli, la scrittrice Barbara Alberti.

Per questa edizione gli eventi della rassegna coinvolgeranno oltre che Viterbo anche i comuni Comuni di Sutri, Bassano romano,Tarquinia, Vitorchiano, Bolsena e la frazione di Bagnaia.

Il festival si aprirà a palazzo Doebbing di Sutri con l'omaggio a Dante "Le campane di Dante".

Qui gli spettatori potranno intraprendere un viaggio attraverso le cantiche condotti dalla voce narrante di Stefano Sabelli e le percussioni e il suono delle campane di Giulio Costanzo.

Una particolarità dello spettacolo sarà appunto il suono delle campane che sono state tutte fuse nella fonderia pontificia Marinelli.

Questa mattina nella sala d'Ercole del comune di Viterbo la conferenza stampa di presentazione della rassegna.

Al banco dei relatori la sindaca Chiara Frontini, il direttore artistico del festival, Massimo Spada, l'assessore al bilancio del comune di Viterbo, Elena Angiani e il consigliere di maggioranza Ugo Poggi.

"Un modo di intendere la valorizzazione del territorio della tuscia - ha detto Frontini - e il festival è uno strumento per promuovere questo tipo di attività di rete".



