Giornate Europee Patrimonio, appuntamenti a Ostia e Fiumicino

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, sabato 23 e domenica 24 settembre, il Parco archeologico di Ostia antica ha in programma visite guidate e aperture straordinarie nei suoi siti di Ostia e Fiumicino. Il 23, nell'Area archeologica di Ostia antica, è prevista l'apertura straordinaria della Galleria Lapidaria. Ed ancora visite guidate, alle 10, alle latrine di Ostia, in corso di scavo, a cura dell'Università di Bordeaux e dell'Ecole Française de Rome. Alle 12 allo scavo in corso alla Basilica Costantiniana, a cura dell'Istituto Archeologico Germanico, delle Università di Bonn e Colonia e dell'Università Sapienza di Roma. Il castello di Giulio II osserverà un orario di apertura ampliato, dalle 10.30 alle 17.45. Tre le visite guidate alle 14.30, 15.30, 16.45. Inoltre il Castello osserverà un'apertura straordinaria serale, dalle 17.45 alle 23. Nell'Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, a Fiumicino, è prevista l'apertura straordinaria del mosaico delle Terme della Lanterna, uno dei pochissimi mosaici noti per Portus, l'unico a vista (ore 10.15-17.30). Alle 16.30 la visita guidata all'area archeologica a cura della responsabile scientifica di Portus, Marina Lo Blundo. La Necropoli di Porto all'Isola Sacra avrà un orario di apertura ampliato, dalle 10.30 alle 17.45. Alle 11 la visita guidata alla necropoli. Il Museo delle Navi, aperto dalle 10.30 alle 17.15 (anche domenica), vedrà tre visite guidate, alle14, alle 15.15 e alle 16.30. Il 2 nell'Area archeologica di Ostia antica è in agenda l'apertura straordinaria della Galleria Lapidaria. Nell'Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano è prevista l'apertura straordinaria del mosaico delle Terme della Lanterna dalle 10.15 alle 17.30 Il Castello di Giulio II e la Necropoli di Porto all'Isola Sacra saranno visitabili dalle 10.30 alle 17.45.





