Dengue, anche a Latina disinfestazione

Al via, a partire dalla giornata di oggi, un nuovo ciclo di disinfestazione contro le zanzare nella città di Latina, effettuata anche per prevenire possibili casi di virus Dengue.

Gli interventi si svolgeranno dal 18 al 22 settembre, dalle ore 23 alle ore 4. Il Comune invita la popolazione a non esporre all'esterno dell'abitazione indumenti o sostanze alimentari, a chiudere porte e finestre, a tenere in casa gli animali domestici e a svuotare i sottovasi delle piante. Tutti i prodotti utilizzati saranno regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità come presidi medico chirurgici, tutti appartenenti alla nuova generazione, per la cura dell'ambiente e la tutela della salute pubblica. "Il Comune di Latina - dichiara l'assessore all'Ambiente Franco Addonizio - ha ritenuto di effettuare un altro ciclo di disinfestazione contro le zanzare, dopo quelli già svolti a fine luglio e a fine agosto. La misura si è resa necessaria per prevenire casi di virus Dengue, trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori come la zanzara tigre".



