'Dies natalis' sarà la nuova macchina di Santa Rosa a Viterbo

Il progetto 'Dies natalis' presentato dall'architetto Raffaele Ascenzi è stato scelto per la nuova macchina di Santa Rosa, che sfilerà per i prossimi cinque anni la sera del 3 settembre per le strade viterbesi. I disegni del progetto vincitore sono stati ufficialmente svelati durante una cerimonia pubblica organizzata questa sera nel teatro comunale a Viterbo.

Sul palco, l'ideatore del progetto, Raffaele Ascenzi che, ha spiegato i dettagli della sua creatura ispirata alla vita della piccola santa. In particolare, la nuova macchina, si distingue dalle precedenti non solo perché racchiuderà in maniera tridimensionale la vita e le opere della santa ma anche per la ricchezza di particolari che richiamano la bellezza dello stile barocco delle macchine dei secoli passati, unendoli a vari particolari all'architettura dei monumenti viterbesi.

Dies natalis sarà alta 33 metri e verrà realizzata con materiali di ultima generazione.

Nella sala gremita di viterbesi arrivati per la presentazione anche la sindaca Chiara Frontini e tutte le massime autorità civili e militari del capoluogo.

"Questa splendida macchina di Santa Rosa racchiude in sé la storia e la bellezza di Viterbo raccontando la vita della nostra santa - ha detto Frontini - sarà la macchina che accompagnerà la nostra città verso la candidatura come capitale europea della cultura e sarà ricordata come la macchina del giubileo 2025".





