Malore in acqua, muore turista a Foce Verde

Una donna straniera di 67 anni è deceduta intorno all'ora di pranzo di oggi sul lato destro del lungomare di Latina, non lontano da Foce Verde. Secondo le prime ricostruzioni a risultare fatale, per la sessantasettenne, sarebbe stato malore improvviso accusato mentre si trovava in acqua. Riportata a riva dal bagnino della cooperativa Blue Work Service, in servizio sulle spiagge libere del comune di Latina, per la donna si sono rivelati del tutto inutili i soccorsi, intervenuti con un'ambulanza del 118 e un'eliambulanza. Sul posto anche gli agenti della Squadra Volante e gli uomini della Guardia Costiera, i quali si sono occupati degli accertamenti.

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per le operazioni di identificazione dato che l'anziana non aveva con sé i documenti, ma solo alcuni effetti personali, compreso il telefono, che sarà utilizzato per risalire alle sue generalità



