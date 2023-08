Documenti truccati per il sisma Bonus,sequestrati 3,8 milioni

La Guardia di Finanza di Cassino ha eseguito questa mattina il sequestro di crediti d'imposta e conti correnti per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro a carico di una società e due imprenditori: l'ex presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura (Pd) e l'immobiliarista Salvatore Fontana (ex consigliere comunale di Cassino per Italia Viva).

I reati ipotizzati dal sostituto procuratore di Cassino Alfredo Mattei vanno dal 'falso ideologico commesso da pubblico ufficiale' alla 'soppressione, occultamento e distruzione di atti', fino alla 'truffa sulle erogazioni del Sisma Bonus'. È lo sviluppo delle indagini che a marzo hanno portato al sequestro degli appartamenti realizzati da Frattura e venduti da Fontana con la rigenerazione dell'immobile abbandonato in cui si trovava l'ex Mercato Coperto.

All'epoca si ipotizzò che i lavori fossero abusivi in quanto la licenza edilizia rilasciata nel 2014 era scaduta nel 2017 e non risultavano proroghe. Vennero esibite da Frattura ai giudici del Riesame che annullarono il sequestro.

Il sostituto procuratore Mattei allora ha fatto notare che se l'immobile non è abusivo perché i lavori sono iniziati nel 2014 allora non poteva usufruire di 93mila euro di sconto fiscale 'Sisma Bonus' su ogni appartamento perché quel beneficio è riservato ai progetti autorizzati dopo il 2017.

La Finanza ha rilevato delle anomalie sulle proroghe: sospetta che siano state sostituite con la complicità di un dirigente comunale e nei nuovi documenti si attesta che il titolo a costruire doveva intendersi adottato nel mese di marzo 2017. Da qui le nuove accuse ed i sequestri.



