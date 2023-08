Gualtieri, bonifica ex discarica Malagrotta al via a inizio 2024

"Si apre una nuova fase per tutta la valle Galeria. Oggi diamo una risposta importante al territorio.

Una delle più importanti bonifiche d'Europa, per una ferita drammatica di Roma e in particolare di un quadrante della città". Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando i bandi per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta.

"Abbiamo una grossa produzione di percolato con le piogge e la bonifica è un'impresa ciclopica - ha spiegato Gualtieri - Ci sono 80 milioni di metri cubi di rifiuti per un'altezza di 60 metri e a fronte di un muro di contenimento da 18 metri. Ora partiamo con il bando, poi con l'aggiudicazione che consentirà quindi partire con il lavori all'inizio del 2024 e di concludere nel dicembre 2026". "Stiamo parlando di una superficie 244 ettari" e "una situazione drammatica, pesantissima dal punto di vista ambientale", ha aggiunto. "Il passaggio decisivo è stato quello del finanziamento per poter poi partire con le procedure e un bando che consentirà l'aggiudicazione" ha spiegato Gualtieri, ringraziando il governo "per il finanziamento da 250 milioni. Quello che presentiamo oggi è frutto della a collaborazione tra Roma Capitale i municipi e la Regione", ha concluso il sindaco.



