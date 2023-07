Al Baubeach di Maccarese una mostra contro l'abbandono dei cani

Una tre giorni nel litorale vicino alla Capitale con l'obiettivo di rendere consapevoli le persone sull'abbandono dei cani. Il 28, 29 e 30 luglio, al Baubeach di Maccarese, sarà allestita una mostra fotografica nata dalla collaborazione tra 'Un tesoro di Cane odv' e Fabio di Marcantonio, fotografo pet e portrait.

'Con un unico obiettivo' è un progetto di collaborazione che ha unito la dedizione e la missione di 'Un tesoro di Cane odv', dal 2010 impegnata nella lotta al randagismo, e Fabio di Marcantonio, fotografo professionista capace di rendere visibile l'animo dei suoi scatti.

"Gli incontri non sono casuali, unire le nostre determinate passioni ha fatto esplodere il potenziale del messaggio che volevamo comunicare", si legge nel comunicato. "L'abbandono colpisce tutte le specie. Immedesimarsi aiuta ad entrare nella profondità dell'altro. tutti possono essere abbandonati. Pochi riflettono sulla crudeltà del gesto, dei suoi effetti", continuano gli organizzatori. Così gli scatti di Fabio di Marcantonio danno voce a chi diventa solo una matricola in un canile. Il percorso espositivo si articola in due flussi emotivi: "Gioco di ruolo" parla la nostra lingua, "ci permette di vedere con i nostri occhi, a specchio "riconoscere se stesso. Fare i conti con l'empatia" E il percorso "Prima e Dopo" che immortala "il non detto". La mostra porrà anche l'accento sul duro lavoro che svolge l'associazione.



