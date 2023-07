Serra verso la dismissione, è l'arbitro della lite con Mourinho

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Marco Serra si avvia verso la fine della carriera arbitrale. Il direttore di gara di Torino, protagonista della lite con Josè Mourinho in Cremonese-Roma dello scorso 28 febbraio, dovrebbe infatti essere dismesso: i nuovi organici per la prossima stagione verranno ufficializzati dall'Aia solo lunedì, ma Serra non dovrebbe farne parte.

L'esclusione, a quanto si apprende, sarebbe comunque per motivi tecnici, sulla base delle graduatorie che vengono fatte con la media dei voti ottenuti per ciascuna partita diretta e non per l'alterco con il tecnico giallorosso, espulso in quella gara dal finale incandescente. Certo è che la stagione del fischietto piemontese è stata segnata, almeno sul piano mediatico, da quell'episodio, in cui peraltro era il quarto ufficiale. L'Aia renderà noti quanti e quali arbitri resteranno nella rosa e quali invece usciranno dalla Can e non sarà solo Serra a restare fuori. (ANSA).