Lazio: Rocca, in 100 giorni andati avanti con determinazione

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Amo lavorare e amo i fatti concreti.

So che abbiamo tutto da dimostrare e so che non basta uno schiocco di dita. Non mi aspetto sconti: noi siamo andati avanti con determinazione". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, alla conferenza stampa sui primi cento giorni della Giunta Regione Lazio. Nei primi 100 giorni di amministrazione Rocca, sono state approvate 256 delibere in 19 sedute di Giunta. Al numero delle delibere vanno aggiunti 97 decreti, e 3 memorie di Giunta è un atto di indirizzo. È il bilancio tracciato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme alla sua squadra, nel corso della conferenza stampa sui primi 100 giorni di governo. Una parte fondamentale delle strategie attuate è stata concentrata sulla sanità, partendo dall'analisi dei conti economici, ereditati dalla precedente amministrazione, che hanno evidenziato un debito regionale di 22,3 miliardi di euro e un disavanzo della sanità di 218milioni di euro al 31 dicembre 2022; con una proiezione sul 2023 di oltre 700 milioni di euro. (ANSA).