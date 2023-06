Pedone travolto a Roma, motociclista a processo

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il motociclista che ha investito e ucciso Claudio Iacoponi il 16 ottobre del 2020 in via Nomentana. Nei confronti dell'imputato, un 48enne di Guidonia Montecelio, la Procura contesta il reato di omicidio stradale. Il processo è stato fissato fra due anni, il primo aprile del 2025.

Iacoponi, i cui familiari sono assistiti dallo Studio3A- Valore Spa, venne investito mentre attraversava la careggiata con le stampelle perché aveva una gamba fratturata. Il sessantunenne venne sbalzato per alcuni metri sbattendo violentemente il capo e riportando un gravissimo trauma cranico con edema cerebrale: trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Giovanni, dopo cinque giorni di agonia, il 21 ottobre, è deceduto. (ANSA).