Estate romana in tutta la città,il cinema la farà da padrone

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Quattro mesi di eventi in tutta la città, tra proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e tanto altro. È questa l'Estate Romana 2023, che inizia oggi e che continuerà fino al 15 ottobre, promossa da Roma Capitale in collaborazione con la Siae e i servizi di comunicazione di Zètema progetto cultura. Il progetto è stato presentato oggi al teatro India dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e dall'assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor. L'iniziativa coinvolge i territori di tutti i 15 municipi della città, con eventi che vanno dalle grandi rassegne di cinema a concerti, spettacoli teatrali e festival, ma ci saranno anche piccoli eventi a dimensione di quartiere.

Elemento caratterizzante di questa edizione sarà il cinema, con ben 24 arene all'aperto che punteggeranno tutta la città e che saranno realizzate dai vincitori del bando Estate Romana 2023-2024, oltre che da varie istituzioni culturali cittadine. I 14 progetti vincitori del bando daranno vita in diversi periodi dell'estate a proiezioni cinematografiche in tutta la città. Di questi progetti, 10 sono risultati vincitori della sezione riservata alle arene a ingresso gratuito, mentre altre quattro della sezione generale del bando.

Presente l'iniziativa il Cinema in Piazza, della Fondazione Piccolo America, che offre un programma di proiezioni fino al 16 luglio in tre diverse arene. Diverse sono anche le iniziative organizzate dalla Fondazione Cinema per Roma.

Con il progetto ZCI - Zone a Cinema Illimitato - la settima arte verrà portata in tre diversi territori. Inoltre, Alice nella Città organizzerà al Laghetto di Villa Ada l'arena del Floating Theatre e infine ci sarà il cinema all'aperto presso il Teatro India. (ANSA).