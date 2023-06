Eventi gratuiti ad Ostia per Giornate Europee Archeologia

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Parco archeologico di Ostia antica partecipa alle Giornate Europee dell'Archeologia 2023 con un programma di eventi gratuiti, nella giornata di venerdì 16 giugno. L'agenda prevede, alle 10, nell'Area archeologica di Ostia antica, "Un nuovo sguardo sulle latrine di Ostia", una visita guidata tematica a cura degli archeologi dell'Université Bordeaux-Montaigne e dell'Ecole Française de Rome.

Inoltre, alle 12, "La memoria delle ossa", un Laboratorio a cura del Servizio Antropologia del Parco. Un incontro dedicato all'antropologia per conoscere il lavoro dell'Antropologo fisico e venire a contatto con i resti di uomini e donne ritrovati nei più recenti scavi archeologici della zona ostiense, partecipando alla ricostruzione del loro identikit.

Infine, l'Istituto Centrale per l'Archeologia organizza, sempre nell'ambito delle Giornate Europee dell'Archeologia 2023, un workshop dal titolo "Condividere l'archeologia: linguaggi, strumenti, protagonisti", che vede la partecipazione del Parco archeologico di Ostia antica.

L'evento si terrà a partire dalle 9.30 nel Museo Ninfeo sito in Piazza Vittorio Emanuele II a Roma e sarà fruibile anche online attraverso la pagina Facebook dell'ICA @IstitutoCentraleperlArcheologia. Il programma completo è disponibile sul sito web del Parco: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/giornate-euro pee-dell-archeologia-2023/ . (ANSA).