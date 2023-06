Roma: assessore, 'pubblicato bando per tram Termini-Vaticano'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Invitalia ha pubblicato il bando per la realizzazione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio: dopo 28 anni dall'ultima gara, quella relativa al Tram 8, Roma lancia un avviso pubblico per l'esecuzione di una nuova infrastruttura di mobilità. Le offerte potranno pervenire entro il 6 luglio". Così l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

"Con la pubblicazione del bando di gara - aggiunge - compiamo un significativo passo in avanti nell'iter che porterà Roma a dotarsi di un'infrastruttura di trasporto fondamentale per collegare il centro della città alla periferia ovest. La prima tratta, Termini-Argentina, sarà completata entro il Giubileo.

Il percorso della tramvia - ricorda Patanè - sarà lungo 8.319 metri e diviso in due tratte: da Termini a piazza Giureconsulti e da ponte Vittorio Emanuele II a piazza Risorgimento. Le 22 vetture previste in dotazione consentiranno di trasportare 90mila passeggeri al giorno, con una frequenza di passaggio, nelle ore di punta, di 3 minuti". (ANSA).