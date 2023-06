Applausi in aeroporto Fiumicino per flash mob Teatro Opera

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Applausi a scena aperta questa mattina per il secondo concerto dell'anno del Teatro dell'Opera di Roma, all'aeroporto di Fiumicino, sotto la veste di un flash mob musicale tra decine di passeggeri sorpresi ed incuriositi.

Frutto della partnership con Aeroporti di Roma, è stato ospitato dalla società di gestione degli scali romani nell'ambito degli eventi sia artistici sia culturali organizzati per l'intrattenimento dei viaggiatori. Ad esibirsi davanti ad un'ampia platea di passeggeri-spettatori in un doppio concerto per "Airport Opera Live" , il primo eseguito nella cornice della "piazza" dell'area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen, ed il secondo al Terminal 3, sono stati i nuovi talenti selezionati dal Teatro dell'Opera di Roma per il "Fabbrica Young Artist Program", progetto nato nel 2016 per volontà del Sovrintendente Carlo Fuortes e diretto da Eleonora Pacetti per favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti, italiani e stranieri, nel campo dell'opera lirica.

Confusi tra i viaggiatori, i giovani artisti, Mariam Suleiman, soprano, Nicola Straniero, tenore, Spartak Sharikadze, basso, accompagnati al pianoforte da Zenovila-Anna Danchak, hanno dato vita ad un flash mob eseguendo brani di opera lirica come "Quando me'n vo' " da La Bohème di Giacomo Puccini, "La donna è mobile" da Rigoletto di Giuseppe Verdi, "Pa-pa-pa-" da Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart e "Nessun dorma" da Turandot di Giacomo Puccini. Il concerto è stato accompagnato dagli applausi scroscianti dei passeggeri che ne hanno conservato il ricordo facendo, nel corso dell'intera performance del quartetto "Fabbrica", foto e video con smartphone e tablet. (ANSA).