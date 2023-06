Aggressioni in stazione Termini, denunciato ed espulso

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - E' stato fermato dalla polizia un uomo accusato di tre aggressioni avvenute nella zona della stazione Termini a Roma.

Gli episodi risalgono a due sere fa quando un 40enne italiano, mentre chiedeva delle informazioni ad una guardia giurata all'ingresso della stazione è stato colpito al capo con una lattina di birra da uno straniero. La vittima, per sfuggire all'aggressore, si è diretto verso le scale mobile ma è stato raggiunto dall'uomo che lo ha colpito nuovamente con un'altra lattina. Il 40enne, poi, è stato accompagnato all'Umberto I e medicato con una prognosi di 8 giorni.

In seguito, sempre nell'area commerciale della stazione, lo straniero, un cittadino guineano di 25 anni, dopo aver raggiunto due turiste, e senza alcun motivo, le ha aggredite colpendole ripetutamente con una bottiglia di vetro. Soccorse immediatamente le due donne sono state accompagnate in ospedale.

Le indagini degli uomini della Polfer e del commissariato Viminale hanno permesso, grazie anche all'analisi delle telecamere presenti nello scalo, di individuare l'uomo e di denunciarlo in stato di libertà per lesioni aggravate e continuate.

Il ventenne è stato trasferito nell'ufficio Immigrazione della Questura di Roma per valutare la sua posizione sul territorio nazionale. All' esito degli accertamenti è stato trattenuto al Centro di permanenza per il Rimpatrio(CPR) per poi poter procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale. (ANSA).