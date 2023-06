Problemi tecnici su Roma-Viterbo, rallentamenti in mattinata

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La ferrovia regionale Roma-Viterbo ha subito questa mattina un rallentamento per un "inconveniente tecnico", come riporta su Twitter Astral Infomobilità. "I treni regionali - è stato spiegato - possono subire cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti".

Verso le 10.20 è stata data comunicazione di "circolazione ripristinata". Disagi per alcuni pendolari, che riferiscono di essere rimasti bloccati, sul treno fermo, per più di un'ora all'altezza della Storta. (ANSA).