Calcio: Bove, il futuro di Mourinho lascio dirlo a lui

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Per me è stata una stagione emozionante con un percorso che deve continuare così. So cosa devo fare per crescere, mi concentrerò sull'Under 21 e proverò a dare il massimo". Così Edoardo Bove, centrocampista della Roma durante i Premi Ussi Roma.

Poi parlando di Mourinho ha aggiunto: "Il mister mi ha dato grande fiducia e credo di essermela meritata per il lavoro svolto durante gli allenamenti. Mi sono ritagliato il mio spazio e spero che il meglio debba ancora venire, sono focalizzato su quello che verrà. Non mi sento nessuno per poter parlare del futuro del mister, lo lascio dire a lui, non posso commentare e rilasciare dichiarazioni a riguardo". (ANSA).