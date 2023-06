Pietro Orlandi, dichiarazioni ex carabiniere assurde,pura follia

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "E' pura follia, com'è possibile che gli venga data tutta questa attenzione?". Lo dice Pietro Orlandi all'ANSA sulle dichiarazioni dell'ex carabiniere Antonio Goglia secondo cui la sorella Emanuela sarebbe sepolta sotto Castel Sant'Angelo assieme a Mirella Gregori. "Lo conosco da anni - spiega -, ogni volta cambia ipotesi, e a cominciare da Nicotri o Peronaci gli dànno tutto questo spazio. E' uno che racconta frottole". "Già in passato - ricorda Pietro Orlandi - aveva scritto in procura, ogni volta con ipotesi senza riscontri, ipotesi completamente diverse tra loro. E' passato, come movente, dalla teologia della liberazione, ai preti pedofili di Boston, al terrorista Carlos, ai Marrani e altri". Secondo il fratello di Emanuela Orlandi, "il suo intento è apparire su un articolo e, grazie a Nicotri che l'ha intervistato, ci riesce e tutti gli vanno dietro. Assurdo". Secondo Piero Orlandi, "il fatto allucinante è proprio che tutti gli vanno dietro - ribadisce , e questo crea la solita confusione. Poi in un momento particolare come questo è assurda questa cosa, veramente assurda". (ANSA).