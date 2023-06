Roma: Mourinho, devo parlare con club per vedere se rimango

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Lunedi' andro' in vacanza: se in questi giorni riusciremo a parlare, bene. Altrimenti vadparleremo: io devo lottare per questi ragazzi, e lottare per loro vuole dire non dire con certezza che rimango". Lo ha detto Jose' Mourinho, parlando della possibilita' di addio alla Roma.

"Ho un anno di contratto - ha aggiunto Mourinho -, sono serio: ho detto alla societa' che avrei subito informato la societa' di contatti con club, a dicembre ho paralto del contatto con la nazionale portoghese, poi piu' nulla". (ANSA).