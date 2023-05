'Queeresistenza', Il Roma Pride sfila il 10 giugno

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Queeresistenza è la parola d'ordine del Roma Pride che sfilerà nella capitale il 10 giugno. Madrine Paola & Chiara "e ci sarà anche il sindaco Roberto Gualtieri ad un evento che quest'anno sarà straordinario", dice Marilena Grassadonia, Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

"Un importante momento di visibilità e di rivendicazione politica grazie al movimento LGBT+ da sempre avanguardia sociale e politica nel nostro Paese -prosegue Grassadonia- il Roma Pride 2023 arriva dopo un anno di intenso lavoro che come Ufficio Diritti LGBT+ abbiamo portato avanti insieme alle associazioni e alla comunità lgbtqia+ della città. Un lavoro che ha portato i primi risultati nei vari ambiti dell'amministrazione e che riguardano i diversi aspetti della vita quotidiana di ogni persona: dal sociale alle pari opportunità, dalla scuola allo sport, dall'anagrafe all'ambiente, dalla formazione ai servizi.

Ospitare oggi qui in Campidoglio la conferenza stampa di presentazione del Pride è quindi per me motivo di soddisfazione e orgoglio. Ed è anche la conferma dell'impegno che come Roma Capitale abbiamo deciso di portare avanti insieme alla comunità lgbtqia+ per rendere la nostra città sempre più una capitale dei diritti". (ANSA).