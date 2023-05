Lazio, al centrodestra i quattro Comuni al ballottaggio

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Nel turno di ballottaggio il centrodestra vince in tutte le quattro sfide nel Lazio. Ad Aprilia, in provincia di Latina, è sindaco Lanfranco Principi col 46,8%, mentre ad Anagni, nel Frusinate, il sindaco uscente Daniele Natalia col 40,3% è stato confermato nella sfida che lo ha contrapposto al suo ex consigliere delegato ai Lavori Pubblici e già vice presidente della Provincia di Frosinone Alessandro Cardinali.

Vittoria per il centrodestra anche in provincia di Roma a Rocca di Papa con Massimiliano Calcagni che si attesta al 42,5 % e a Velletri con Ascanio Cascella eletto sindaco con il 53,4%.

(ANSA).