Incendio palazzina Ater, famiglie evacuate

(ANSA) - CECCANO, 29 MAG - Una decina di famiglie sono state evacuate dai loro appartamenti di una palazzina Ater nel quartiere Di Vittorio a Ceccano dove nella notte si è sviluppato un incendio che ha riempito di fumo la struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone ed i carabinieri di Ceccano e del Nucleo radiomobile del capoluogo.

Le fiamme sono state domate in poco tempo, erano concentrate nella zona del sottoscala all'ingresso e sono partite da alcuni contatori dell'elettricità. Non hanno raggiunto gli appartamenti ma hanno sviluppato una grande massa di fumo che si è infilata in buona parte degli alloggi.

In mattinata, una volta ultimati i sopralluoghi, i vigili del fuoco hanno dato il via libera al rientro nelle abitazioni.

(ANSA).