Giro: domani ultima tappa a Roma, impegnati oltre mille agenti

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - In occasione della tappa conclusiva del Giro d'Italia in programma domani a Roma, saranno oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine impegnati. Attività di controllo che riguarderà anche la partita di campionato, alle 18 all'Olimpico, tra Lazio e Cremonese.

Previste chiusure di alcune strade in concomitanza con il passaggio dei ciclisti e in particolare su viale Cristoforo Colombo, al Quadrato della Concordia, a viale Pasteur. Strade chiuse temporaneamente anche in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via Cavour, largo Vittime del Terrorismo, via Antonia, largo Baldinotti, viale delle Terme di Caracalla, via degli Annibaldi.

L'arrivo della tappa è prevista sui Fori Imperiali. Impegnati per i controlli agenti di polizia, della Locale di Roma Capitale e uomini della Guardia di Finanza e Carabinieri. (ANSA).