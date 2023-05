Travolto da un trattore, operaio muore in un agriturismo a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Un morto sul lavoro oggi alla periferia di Roma. La tragedia è avvenuta all'interno di un agriturismo in via della Marcigliana, nella zona di Fidene.

Intorno alle 16 un operaio di 69 anni mentre era intento in lavori in un capannone è stato travolto da un trattore ed è morto sul colpo. Sul posto gli agenti del commissariato e della scientifica. (ANSA).