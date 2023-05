Giro: Giunta capitolina,ok a tappa di arrivo a Roma il 28 maggio

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Via libera dalla Giunta Capitolina alla delibera che riconosce il pubblico interesse allo svolgimento della tappa conclusiva della 106/ma edizione del 'Giro d'Italia', prevista per domenica 28 maggio 2023, definendo anche il programma di eventi collaterali di carattere culturale e sportivo. Lo rende noto il Campidoglio.

Disciplinati anche i rapporti tra Amministrazione capitolina e Gruppo Rcs Sport per la gestione dell'evento con i fondi destinati attraverso il NextGenerationEU, per circa 1,5 milioni di euro, più altri 280mila euro per la promozione dell'evento e l'organizzazione delle iniziative collaterali.

Roma Capitale ha predisposto un programma di eventi che intende consentire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza e dei suoi visitatori, attraverso l'organizzazione di attività sportive e ricreative, iniziative culturali e di promozione della ciclabilità: domenica 28 maggio ci sarà la pedalata amatoriale di quasi 7 km, con partenza da via dei Fori Imperiali, lungo le stesse strade della tappa. E verrà allestito un villaggio in piazza del Popolo che, animato da varie associazioni, svolgerà numerose attività di promozione della mobilità dolce e della ciclabilità.

Dal 23 maggio al 18 giugno, presso il Museo di Roma a Trastevere, si potrà visitare la Mostra Fotografica 'Il Giro d'Italia - Una storia d'Italia' con materiali dell'Archivio del fotografo Carlo Riccardi. Dal 22 al 26 maggio, il Teatro Nino Manfredi di Ostia ospiterà invece lo spettacolo teatrale 'Il mio Coppi', interpretato dall'attrice Pamela Villoresi con anche spettacoli gratuiti dedicati alle scuole e ai centri anziani del territorio e un'ultima replica aperta a tutti in piazza Anco Marzio, sempre a Ostia. Infine, sabato 27 maggio, previsto il concerto/festa sempre in piazza Anco Marzio. (ANSA).