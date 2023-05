Calcio: in Campidoglio festa scudetto per la Roma femminile

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Festa in piazza del Campidoglio dove, ai piedi del Marco Aurelio il sindaco Roberto Gualtieri ha accolto e premiato con la Lupa Capitolina la squadra della As Roma femminile, vincitrice questa stagione del suo primo storico scudetto. Con il sindaco l'assessore allo Sport Alessandro Onorato, che ha ricevuto in dono una maglia del team firmata dalle campionesse, e una rappresentanza di consiglieri comunali.

Per la Roma, guidata dalla capitana Elisa Bartoli, la ceo Lina Souloukou e la responsabile del settore femminile Betty Bavagnoli insieme al mister Alessandro Spugna.

"È un piacere enorme essere qui per premiare questa squadra straordinaria che ha fatto innamorare la città del calcio femminile - ha detto Gualtieri - ci avete fatto sognare e vi vogliamo ringraziare: tutte le giocatrici fino alla capitana Elisa Bartoli, romana e romanista. Una squadra incredibile che ha vissuto un'annata straordinaria, unica: la Supercoppa, lo scudetto, la prima partecipazione alla Champions League fino ai quarti e non è ancora finita, perché il 4 giugno ci sarà la finale di Coppa Italia a valle di un'altra finale molto importante. Per gli appassionati di calcio e i tifosi della Roma è un momento straordinario di cui voi siete state protagoniste.

L'entusiasmo intorno al calcio femminile è molto positivo - ha detto ancora - e dice tanto sull'uguaglianza, sulle pari opportunità e sulla promozione delle donne: diventando la Capitale del calcio femminile, Roma prosegue il cammino che abbiamo deciso di intraprendere insieme alle società che investono con grande coraggio e impegno". (ANSA).