Sarri, frasi Marino? oltre al rigore c'era l'espulsione

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Nessuno di noi ha parlato con l'arbitro durante l'intervallo, io non l'ho neanche visto". Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, replica dai microfoni di Dazn alle dichiarazioni del dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino, il quale ha parlato di "rigore inesistente" e ha lamentato un atteggiamento di condizionamento dello staff della Lazio nei confronti dell'arbitro Pairetto durante l'intervallo.

"Sul rigore - precisa Sarri - se tutti siamo di parte dico che era anche espulsione perché era anche chiara occasione da gol".

Ma ora la Lazio è già in Champions? Da domani potrebbe già esserlo matematicamente la Juventus verrà sanzionata. "Noi abbiamo bisogno di fare due punti prima di andare in Champions - risponde Sarri -. Sarà bene farli, e poi penseremo al resto altrimenti si fa passare un messaggio malato alla squadra".

E cosa aggiungerebbe Sarri a questa Lazio? "Una stagione normale a livello di realizzazioni per Immobile, e un Milinkovic-Savic senza Mondiale - replica -. Ciro quest'anno ha potuto giocare pochissimo mentre Sergej ha pagato il Mondiale.

Non avere questi due giocatori al massimo ci ha costretto a perdere qualche punto. Il vice Immobile? A me piacerebbe che ci fosse un giocatore giovane da affiancargli". (ANSA).