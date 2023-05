Riapre il più grande parco arte contemporanea sul lago Bolsena

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Da oggi al 1 novembre, in occasione della XIII giornata nazionale delle Dimore Storiche 2023, apre al pubblico l'area paesaggistica ed archeologica del 'Grancaro' a Bolsena. La seconda edizione del Parco Sculture 'Grancaro - welcome on board 2023', informa una nota, ospiterà opere d'arte contemporanee 'open air', che si snodano in uno in uno dei luoghi più misteriosi, energetici e suggestivi del lago di Bolsena.

Per l'edizione 2023, hanno sposato il progetto 13 artisti: Giovanni di Carpegna, Marco Fioramanti, Elisa Majnoni, Ettore Marinelli, Giovanna Martinelli, Luis Molteni, Pascal Idiv, Francesca Romana Pinzari, Maria Pizzi, Eliana Prosperi, Sandro Scarmiglia, Ferdinando Sciarrini, Silvia Stucky e Alessandro Twombly oltre ai 5 protagonisti del 2022 (svoltasi in occasione della "Giornata del Contemporaneo AMACI), ovvero Tommaso Cascella, David Fagioli, Marco Fioramanti, Massimo Saverio Ruiu e Mara van Wees.

In questo "segret garden", spiega la nota, "incastonato tra una spiaggia di sabbia nera e una parete verticale di bosco, Lorenzo Cozza Caposavi, con la collaborazione di Mara van Wees, Francesco Cozza Caposavi e la curatrice Francesca Perti ha ideato il Parco Sculture Grancaro, un progetto che vuole dare ospitalità ad artisti per la creazione di opere site-specific, dalla scultura plastica alla landart, e farlo diventare una fucina di creatività, un luogo d'incontro per le arti in generale, dove si possono proporre e realizzare anche performance, concerti, spettacoli di teatro e di danza. L'evento è interamente finanziato da "Il VesConte - Palazzo Cozza Caposavi" di Francesco Cozza Caposavi, "contenitore culturale" e protagonista ogni anno di festival musicali, letterari e artistici. Durante l'inaugurazione, la cantina Il Palagio di Sting e Trudy, insieme al sales specialist di vino Tony Sasa, accoglieranno gli ospiti per una degustazione di vini". (ANSA).