Al via rassegna enogastromica della Tuscia

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Inaugurato nella sala Alessandro IV del Palazzo papale di Viterbo l'evento "Assaggi" al via la quattro giorni della seconda edizione dell'iniziativa ideata dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo con il patrocinio dal Comune di Viterbo. Presenti all'inaugurazione anche l'onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione ambiente territorio e lavori pubblici, e i consiglieri regionali Enrico Panunzi e Daniele Sabatini. L'evento vuole promuovere le eccellenze agroalimentari attraverso un salone del gusto dove i visitatori potranno toccare con mano anzi assaggiare le eccellenze enogastronomiche locali.

Oltre settanta aziende saranno presenti all'iniziativa, che durerà fino a lunedì prossimo, con i loro stand dove i visitatori potranno assaggiare i sapori dei prodotti di nicchia made in Tuscia. Dopo l'inaugurazione il presidente della Camera di commercio Merlani ha accompagnato gli ospiti in un tour nel mondo dei prodotti locali esposti dalle aziende. L'iniziativa è nata allo scopo di promuovere non solo la produzione di olio, vino e nocciole che costituiscono il triangolo aureo dell'enogastronomia del viterbese, ma anche le altre eccellenze del territorio. (ANSA).