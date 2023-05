Stadio Roma: Gualtieri, 'si va avanti in modo spedito'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Sullo Stadio della Roma stiamo andando avanti in modo molto spedito, e il voto sul pubblico interesse è stato fondamentale. Noi abbiamo fatto pochi annunci e molto lavoro con la società che si sta impegnando molto seriamente per un investimento privato: non c'è un euro pubblico". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a SkySport24. "Un investimento che è uno stadio e basta - ha aggiunto - e non una occasione di fare cubature, che rigenera un quadrante della città dove oggi non ci sta niente, una spianata.

Uno stadio green, con percorsi ciclopedonali nella zona più infrastrutturata della Capitale. Una bellissima opportunità - ha concluso Gualtieri - che creerà posti di lavoro e sviluppo".

