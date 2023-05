Siviglia-Juventus arbitra Makkelie, sloveno Vincic per la Roma

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato per la partita Siviglia-Juventus di giovedì, semifinale di ritorno dell'Europa League. Lo ha reso noto l'Uefa. Makkelie, il quale oltre a lavorare nel calcio fa anche il poliziotto, avrà come assistenti di linea i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Var e Avar saranno Pol van Boekel e Rob Dieperink, anche loro olandesi. Quarto uomo il serbo Srdjan Jovanovic.

Per l'altra semifinale di ritorno, Bayer Leverkusen-Roma, è stato invece designato lo sloveno Slavko Vincic che avrà come assistenti di linea i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Slovena anche la coppia al Var, con Matej Jug e Nejc Kajtazovic. Quarto uomo il bosniaco Irfan Peljto. (ANSA).