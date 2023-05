Il ministro Schillaci visita l'ospedale Paolo Colombo a Velletri

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha visitato, lunedì, l'Ospedale Paolo Colombo di Velletri, accompagnato dall'Assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

Ad accoglierlo, informa una nota, il Commissario Straordinario della Asl Roma 6, Francesco Marchitelli, i Direttori Sanitario ed Amministrativo e la numerosa partecipazione degli operatori sanitari in rappresentanza di tutte le professionalità presenti in azienda.

"La presenza del Ministro Schillaci - ha commentato il Commissario Marchitelli - è un grande segno di considerazione ed attenzione per il nostro territorio. Importanti le sue dichiarazioni sulla volontà di rafforzare i presidi ospedalieri della provincia, in modo da poter valorizzare le professionalità degli operatori socio-sanitari e migliorare le prestazioni a tutela della salute dei cittadini." I tecnici della Asl Roma 6, informa la nota, hanno illustrato la progettazione delle diverse fasi dei lavori che interesseranno il nosocomio Paolo Colombo attraverso procedure di demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti che porteranno, una volta ultimati, a dotare la città di Velletri di una moderna costruzione in grado di rispondere in maniera concreta ai bisogni ed alle richieste di una sanità di alto livello. (ANSA).