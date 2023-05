Studenti in tenda, 'vogliamo un tavolo con tutti gli atenei'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Dopo la notte passata in tenda davanti al Rettorato della Sapienza è arrivato il confronto con la Rettrice, Antonella Polimeni. "Si è dimostrata aperta al dialogo, ma adesso vogliamo i fatti, chiediamo un confronto vero", dice Leone, coordinatore dell'associazione Sinistra Universitaria che ha organizzato l'iniziativa di protesta contro il caro affitti. "Adesso vogliamo un tavolo con gli atenei e la Regione per affrontare l'emergenza abitativa e cercare soluzioni efficaci", spiegano gli studenti che intendono rimanere anche questa notte in tenda nella città universitaria. "La protesta non si ferma", sostengono. (ANSA).