Incidente sulla Cassia vicino a Viterbo, morto un motociclista

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Incidente mortale sulla Cassia nord a pochi chilometri da Viterbo, vicino al centro Mimosa. Un motociclista di circa 50 anni è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un pullman di linea che usciva da un parcheggio laterale.

Il motociclista era insieme ad altri appartenenti ad un club di centauri, il Desmo Tuscia, ed era in direzione di Montefiascone. Sono in corso i rilievi per capire la dinamica dell'incidente. (ANSA).