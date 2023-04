Incidente stradale sulla Nettunense, tre feriti, grave una donna

(ANSA) - APRILIA, 02 APR - Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera sulla Nettunense, all'altezza dello svincolo di Campo di Carne, nel territorio di Aprilia, in provincia di Latina, tra un Fiat Doblò e un Daily Iveco: a rimanere ferite tre persone, di cui gravemente una donna di 48 anni, la quale viaggiava sul lato passeggero del Doblò.

Feriti anche i conducenti dei due mezzi, di 33 e 39 anni. Sul posto i sanitari del 118, intervenuti con un'automedica e tre ambulanze, una delle quali ha portato la quarantottenne in codice rosso all'ospedale di Aprilia.

Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, i quali hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica. (ANSA).