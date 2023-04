Cade in mini moto sulla pista di kart, ferito undicenne

(ANSA) - LATINA, 02 APR - Ieri mattina ad Aprilia, in provincia di Latina, un ragazzino di undici anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della mini moto sulla quale viaggiava all'interno di una pista di kart situata in via dei Valli. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 i quali, vista la giovane età del ragazzo e la dinamica dell'incidente, hanno optato per l'intervento di un'eliambulanza, che lo ha trasferito d'urgenza presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stato ricoverato per maggiori accertamenti.

A parte una frattura ad una mano e contusioni sul corpo, il ragazzino non versa in gravi condizioni. (ANSA).