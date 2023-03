Rocca visita Malagrotta, 'l'era delle discariche è finita'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha visitato il sito dell'ex discarica di Malagrotta insieme al Commissario Europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevicius, al Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, al Sottosegretario di Stato Claudio Barbaro e al Sub Commissario Unico alla Bonifica delle Discariche Giuseppe Vadalà. Presente anche l'Assessore regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera. "Il problema dei rifiuti a Roma va risolto una volta per tutte. La visita di oggi a Malagrotta - monumento della malagestione e dell'incuria dei rifiuti nella Capitale - con il commissario Ue all'Ambiente, il Sindaco di Roma e il sottosegretario Barbaro, è un primo segno concreto: tutte le Istituzioni devono cooperare per bloccare questa esportazione capitolina verso le discariche del Lazio e d'Europa e lavorare, insieme, per una soluzione stabile e degna di questa città e di questa regione. L'era delle discariche è finita. Nel nuovo Piano Rifiuti daremo risposte concrete per la chiusura del ciclo, senza ideologie o rallentamenti. È un nostro dovere morale". Lo ha dichiarato Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, a margine della visita. (ANSA).