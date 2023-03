Consiglio Lazio, insediate le 13 commissioni permanenti

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Si sono svolte oggi alla Pisana le sedute di insediamento delle tredici commissioni consiliari permanenti della XII legislatura del Consiglio regionale del Lazio, con l'elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti.

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale, ha coordinato i lavori di insediamento e presieduto tutte le sedute delle commissioni. Per la maggioranza, sette presidenze sono andate a Fratelli d'Italia, una ciascuna a Lega, Forza Italia e Udc.

Per le opposizioni, una presidenza ciascuno al Partito democratico e alla Lista D'Amato. Cinque presidenti su tredici sono donne (38,46%). Marta Bonafoni (commissione Trasparenza e pubblicità) è l'unica presidente eletta all'unanimità. Per quanto riguarda le vicepresidenze, 11 sono andate a Fratelli d'Italia, 7 al Partito democratico, due ciascuno ad Azione-Italia viva e Movimento 5 stelle, una ciascuno a Forza Italia, Lega, Verdi e Sinistra e Polo progressista. Dodici vicepresidenti sono donne, quattordici uomini. (ANSA).