++ Possibile ricovero per il Papa,staff pronto per la notte ++

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 MAR - Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli, potrebbe trascorrere nell'ospedale qualche giorno. A quanto si apprende, lo staff più vicino al Pontefice - compreso il dispositivo della sicurezza - è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. Oltre a un'intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze del Pontefice previste per domani e dopodomani. (ANSA).