Piantedosi, a brevissimo la nomina del nuovo prefetto di Roma

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Il prefetto di Roma sarà nominato a brevissimo" non è un tema "sottovalutato, anzi ritenuto di grande importanza", "assicuro sarà fatto a breve per intanto Roma non è abbandonata a se stessa", "Roma avrà come merita un prefetto all'altezza della situazione". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi a un evento di Confcommercio.

