Omicidio Willy, processo di appello slitta al 27 aprile

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - E' durata pochi minuti la prima udienza del processo di secondo grado, davanti alla corte d'Assise d'Appello di Roma, per l'omicidio Willly Monteiro Duarte di Paliano, ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro (Roma) la sera del 6 settembre 2020. A causa del collegio dei giudici "precario", il procedimento è stato aggiornato al prossimo 27 aprile, quando verranno affrontate le questioni preliminari: le difese hanno già annunciato la richiesta di riapertura del processo. Per quel delitto sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'assise di Frosinone Marco e Gabriele Bianchi di Artena, quest'ultimo presente oggi in aula. Con loro sono stati condannati per concorso nell'omicidio anche Mario Pincarelli (21 anni di carcere) e Francesco Belleggia (ad una pena di 23 anni), entrambi presenti.

Tutti sono stati ritenuti colpevoli di avere colpito Willy alla testa, al collo, al torace e all'addome, anche quando il ragazzo era svenuto a terra.

"Siamo convinti che l'impianto accusatorio reggerà anche nel processo di appello - afferma l'avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy -. La questione è legata alle condanne all'ergastolo: ci aspettiamo la conferma dell'affermazione delle responsabilità degli imputati". (ANSA).