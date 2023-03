Rocca,su commissariamento decide governo,il 20 tavolo al Mef

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Il 20 aprile al Mef è una riunione programmata, per un tavolo che hanno tutte Regioni che hanno un piano rientro. Su quello andremo con massima trasparenza con i dati che stanno emergendo, e che presenteremo. C'è una preoccupazione perché i numeri sono importanti. Più 200 milioni di perdita nel 2022 e sul 2023 una perdita programmata di 600 milioni. Vediamo quindi le indicazione che usciranno da quel tavolo". Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, entrando al convegno 'Il valore della ricerca clinica in oncologia, ematologia e cardiologia'.

L'eventuale "commissariamento non è una decisione mia ma del governo - ha aggiunto Rocca -. E il 20 sarà la prima volta che mi siederò al tavolo, dove non ci saranno i politici e si vedranno i numeri e i dati. Con il commissariamento la ragioni del piano di rientro non cambiano. Non ci sarebbero un inasprimento". (ANSA).