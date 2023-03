Pioggia e forte grandinata in mattinata a Roma, traffico in tilt

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Disagi alla circolazione stamani a Roma per un violento acquazzone. A Roma sud, in particolare, c'è stata anche una forte grandinata. In particolare nella zona di Mostacciano le strade si sono imbiancate per la grandine. I maggiori disagi per il traffico si sono registrati a Roma sud con code su via Cristoforo Colombo, la via Ostiense e la via del Mare.

Caos traffico per la pioggia battente in mattinata anche in altre zone della Capitale. Nel pomeriggio, invece, è tornato il sereno, con schiarite e anche sole pieno. (ANSA).