Guasto alla linea elettrica nel nodo di Roma, ripreso servizio treni

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Circolazione sospesa dalle ore 12.10 nel nodo di Roma per un guasto alla linea elettrica tra Roma Casilina e Torricola. Il guasto ha originato anche un principio d'incendio subito spento e senza conseguenze di rilievo.

Coinvolte le linee Roma-Formia/Nettuno, Roma-Albano/Frascati/Velletri e Roma -Cassino dove ora è attivo un servizio sostitutivo di autobus tra le stazioni di Ciampino e Roma, Campoleone e Pomezia e Pomezia con Roma.

Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana al lavoro per ripristinare il guasto.

Alle ore 15.25 è ripresa la circolazione sulle linee Roma-Cassino e Albano/Frascati/Velletri, interrotta dalle 12 di questa mattina per un guasto alla linea elettrica tra Roma Casilina e Torricola.

A scopo precauzionale i treni percorrono il tratto di linea a velocità ridotta.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono tuttora al lavoro per riattivare la circolazione sulla linea Roma-Formia/Nettuno dove è attivo un servizio sostitutivo di autobus.