Gualtieri, su figli coppie gay serve un salto di civiltà

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Siamo qui con tutta la nostra amministrazione al vostro fianco e a fianco dei vostri bambini che devono avere gli stessi diritti degli altri: è intollerabile un gap così forte rispetto ad altri Paesi europei". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, parlando alla manifestazione delle famiglie arcobaleno a Roma. "Stiamo chiedendo al governo - ha aggiunto - una inziativa legislativa per rendere pieni questi diritti. Questo non c'entra nulla on la gestazione per altri: sono casistiche diverse ed è sbagliato che il governo mescoli le carte". "Roma capitale - ha aggiunto - non accetta discriminazioni, è una città aperta, tollerante, civile, europea e pensiamo che tutto il Paese lo debba essere. Serve un salto di civiltà". ( (ANSA).