(ANSA) - ROMA, 26 MAR - A Roma quest'anno il 25 Aprile durerà tre giorni: il Campidoglio sta organizzando nello storico quartiere della Garbatella una Festa che inizierà domenica 23 con iniziative culturali, incontri, dibattiti ma anche una festa di piazza per culminare il 25 nelle celebrazioni per la Liberazione. Quando per le vie di Roma sfilerà anche il tradizionale corteo dell'Anpi.

L'iniziativa della tre-giorni dedicata alla Liberazione è stata fortemente voluta da Miguel Gotor, l'assessore alla Cultura della giunta di Roberto Gualtieri, e sarà realizzata in collaborazione con l'VIII Municipio. Obiettivo: riscoprire e condividere oggi i valori della Resistenza e le radici della Repubblica italiana. "Sarà un 'festival' di tre giorni - spiega all'ANSA il minisindaco dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri - dedicato alla memoria della resistenza nella nostra città e in Italia. E' la prima volta che succede, e nasce dall'impulso dell'assessore Gotor con il sostegno del sindaco. Si è deciso di lavorare con questo Municipio, credo, perché sul tema della memoria negli ultimi vent'anni è stato fatto un lavoro attento sul valore della memoria per il presente. Non ultimo il corteo che abbiamo organizzato con gli studenti per l'ultimo anniversario delle Fosse Ardeatine". (ANSA).