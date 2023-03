Musica e mistero, Europa InCanto Orchestra alla Nuvola di Roma

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - L'Europa InCanto Orchestra, diretta dal maestro Germano Neri, è la protagonista dell'ultimo incontro del ciclo I Dialoghi Sinfonici in programma all'Auditorium del Centro Congressi La Nuvola per Eur Culture domenica 26 marzo alle 11. Il concerto è un viaggio alla scoperta delle sonorità orchestrali, all'interno di un vero noir musicale, intitolato "Il poema sinfonico, la musica e il mistero" con l'esecuzione dell'Apprendista Stregone di Dukas e una Notte sul Monte calvo di Musorgskij. "Il mistero, l'indefinito, tutto ciò che era fuori da una logica formale fu un elemento base per la scrittura sia letteraria che musicale del romanticismo e del tardo romanticismo - spiega il maestro Neri -. Il poema sinfonico fu una forma utilizzata dagli autori per trasformare ed esprimere poemi e componimenti letterari in musica e trasmettere le emozioni non solo attraverso la parola".

"Dialoghi Sinfonici" è un progetto Europa InCanto co-prodotto da EUR S.p.A. e Teatro dell'Opera di Roma e in collaborazione con l'Europa InCanto Orchestra, un'esperienza d'ascolto in cui il direttore d'orchestra coinvolge il pubblico accompagnandolo alla scoperta delle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica degli ultimi 250 anni. Grazie ad esempi estemporanei forniti dall'Orchestra durante l'incontro, verranno raccontati curiosità e aneddoti che riguardano i brani eseguiti nel corso del concerto, scoprendo come la musica è cambiata e si è evoluta nel tempo.

Europa Incanto nasce nel 2012 con l'idea di diffondere e educare un nuovo pubblico attraverso concerti e iniziative che coinvolgono anche le scuole. Segno distintivo dell'associazione sono i giovani: l'orchestra, il cast, l'ufficio di segreteria e di produzione sono formati interamente da ragazzi e ragazze under 35. (ANSA).