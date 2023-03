Bocce: sabato 25 open day al bocciodromo del Testaccio

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La campionessa europea della specialità Raffa, Sanela Urbano, e il campione italiano 2018, Lorenzo Fedele, saranno i protagonisti di un evento in programma sabato prossimo, a Roma, l'Open day di primavera organizzato dalla Asd La Nuova Piramide al bocciodromo di Testaccio. Due testimonial d'eccezione per descrivere al meglio il mondo delle bocce, sport aperto a tutti e che offre la possibilità ad atleti diversamente abili di competere con i normodotati.

L'appuntamento del 25 marzo, supportato dal Coni, servirà a far conoscere questa attività presso un impianto storico, tra i più antichi di Roma, che sorge in un'area su cui incombe un progetto che ne cambierebbe la destinazione d'uso dopo quasi 80 anni. La polisportiva, che ha riportato l'impianto nella Federazione Coni e quindi affiliata alla federazione Italiana Bocce, è frequentato da circa una settantina di soci, donne e uomini con un'età media di 35 anni. (ANSA).